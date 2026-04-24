Genshin Impact dévoile sa prochaine région majeure, Snezhnaya, avec une date de sortie

HoYoverse a, récemment, révélé la date d'arrivée de la prochaine région majeure sur Genshin Impact.

Les joueurs et les joueuses de Genshin Impact vont être ravis de cette récente nouvelle : la prochaine région majeure, qui est baptisée Snezhnaya, a été présentée il y a très peu de temps. Ainsi, HoYoverse a partagé des informations ainsi que la date de sortie de la région Snezhnaya de Genshin Impact.

Une nouvelle région majeure arrive sur Genshin Impact

En effet, lors d'un programme spécial, qui a eu lieu il y a très peu de temps, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que la nouvelle région majeure, Snezhnaya, se rendra disponible dès le 12 août 2026 sur Genshin Impact.

En développement depuis plusieurs années, la nation Cryo marquera donc un tournant pour Genshin Impact. D'ailleurs, selon les informations dévoilées, l'arrivée de cette nouvelle région majeure permettra d'en savoir plus au sujet des motivations de la Tsarine, mais aussi sur le destin des six Gnosis. L'introduction de Snezhnaya sera, ainsi, l'aboutissement d'intrigues remontant au lancement de Genshin Impact. Les joueurs et les joueuses pourront, dès lors, utiliser l'élément Cryo comme véritable outil de survie durant les phases d'exploration, tandis que « de nouvelles fonctionnalités interactives » viendront enrichir le gameplay.

Un cadeau en prime pour les joueurs de Genshin Impact

Afin de remercier la communauté, HoYoverse a dévoilé un nouveau code d'échange, qui permet de récupérer 200 Primo-gemmes : Snezhnaya20260812. Comme toujours, la récompense sera disponible dans les messages en jeu, une fois le code rentré sur Genshin Impact. Toutefois, il va falloir être rapide pour profiter de ce cadeau, étant donné que ce nouveau code d'échange de Genshin Impact ne sera plus disponible à compter du 27 avril prochain.

Rendez-vous donc le 12 août 2026 pour découvrir et explorer la région majeure Snezhnaya sur Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.