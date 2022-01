Genshin Impact : Date et détails des prochains événements et ajouts de la MàJ 2.4

Détails des prochains événements et ajouts de la MàJ 2.4

Bannières et personnages

Deux événements prévus

Bonus de connexion

Le jeu de miHoYo n'est plus à présenter tant les serveurs dene désemplissent pas et que le titre ne cesse d'attirer de nouveaux venus. D'ailleurs, depuis son lancement officiel, les développeurs sortent régulièrement de nouvelles mises à jour. La version 2.4 est actuellement disponible et promet de nouveaux contenus pour ces prochaines semaines, dont voici le détail.Dès ce mardi 25 janvier, les joueurs pourront retrouver. Il s'agit, plus précisément, de Zhongli, le bouclier Géo, et Ganyu, l'archère Cryo. Mais ce n'est pas tout. En effet,, soient Wingqiu, Beidou et Yanfei, les accompagneront.La deuxième partie de la version 2.4 de Genshin Impact propose également deux nouveaux événements. L'un invitera les joueurs à prendre part au Festival des Lanternes, alors que l'autre leur permettra de visiter Mondstadt et Liyue.. Durant l'événement, il sera possible de participer à la récupération d'objets provenant de la première chambre de Jade, de jouer avec des lanternes à ombres ou encore de préparer les réjouissances dudit festival. Les joueurs pourront alors, nommé « Robe de soirée d'Orchidée », ou le personnage de Liyue de 4 étoiles.. Celui-ci enjoindra les joueurs à prendre un maximum de photos afin de faire découvrir le monde de Kichiboushi eNotons tout de même qu'il est impératif d'avoir un certain temps de jeu à son actif : il faut, effectivement, être au moins de niveau d'aventure 30, avoir terminé la quête « Plan d'évasion de Ritou » et celle répondant au nom de « Tanuki dans la forêt ».Comme toujours, miHoYo récompense les joueurs et joueuses les plus fidèles, qui se connectent régulièrement, en proposant deux événements de connexion. En se connectant pendant 7 jours, du 25 janvier au 9 février,Puis, du 9 février jusqu'à la fin de la version 2.4,, en se connectant au jeu pendant 5 jours.À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la date précise de fin de la version 2.4 ni celle de lancement pour la version 2.5 du soft. Pour rappel,est disponible en free-to-play sur PS5, PS4, PC, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).