Genshin Impact : Comment changer de pseudo ?

Changer son pseudo sur Genshin Impact

Il se peut qu'après un certain temps, vous désiriez changer votre pseudo sur. Sachez que ceci est tout à fait possible et que vous pouvez effectuer la manipulation rapidement et quand vous le souhaitez. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons pas à pas, le titre d'HoYoverse (anciennement miHoYo).Tout d'abord, remarquons que tous les joueurs et toutes les joueuses peuventsur, et ce peu importe la plateforme utilisée. D'ailleurs, la manipulation peut être effectuée à tout moment et n'est pas des plus compliqués. Elle ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes.Pour cela, après avoir lancé, il vous suffit de cliquer sur la touche ouvrant le menu in-game. Sur consoles PlayStation, la commande est la touche Options. Au-dessus des entrées « Boutique », « Équipe », « Amis » et « Succès », vous verrez un encart indiquant votre rang d'aventure, le niveau de votre monde, votre avatar ou encore la date de votre anniversaire si vous l'avez renseigné.Pour, enfoncez la touche indiquée près de votre nom actuel. Par exemple, sur PS4 et PS5, nous devons appuyer sur la flèche de gauche. Ce faisant, un sous-menu s'ouvrira. Dès lors, vous pourrez voir la mention « Changer de pseudo » (image 2 de la galerie ci-dessous). Cliquez dessus. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rééditer votre nom actuel pour(image 3, en dessous) puis confirmer votre choix.Remarquons que via ce menu, vous pouvez également changer votre thème, votre avatar ou encore modifier votre profil.Pour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), mais aussi sur smartphones (iOS et Android). Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus (dont des Primo-gemmes et Moras) grâce aux codes d'échange