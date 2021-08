Genshin Impact : Après 7h de tentatives et de glitchs, des joueurs parviennent à aller à Inazuma

(...) Le pont de glace jusqu'à ce que vous arriviez à [l'orage]. Après cela, mettez le jeu en pause avec le menu Paimon et déconnectez votre internet. Mettez le jeu en pause et nagez pendant 10-15-20 secondes (selon votre appareil). Ensuite, mettez à nouveau le jeu en pause, activez votre [connexion] Internet pendant 3-5 secondes et déconnectez-la. Après cela, nagez à nouveau [pendant] quelques secondes et ainsi de suite.

Il y a peu, Genshin Impact accueillait, un archipel d'inspiration japonaise rempli de montagnes brumeuses et de forêts magiques. Bien qu'elle soit chatoyante, les joueurs ne peuvent cependant pas y avoir accès comme ils le désirent car elle nécessite d'avoir un haut niveau (30 d'aventure), mais aussi d'accomplir auparavant toutes les quêtes de l'histoire principale dans. Toutefois, un joueur connu sous le nom desur Reddit a découvert un glitch permettant d'y avoir accès, et a alors partagé sa découverte.C'est non sans une certaine fierté qu'il explique sur le forum avoir trouvé. Selon ses dires, il a utilisé, avec d'autres joueurs,. Fabriquant alors un petit pont de glace, une fois arrivé non loin de l'île,explique qu'il s'est déconnecté à plusieurs reprises, le tout en terminant le trajet à la nage. Une fois les derniers kilomètres effectués, il a pu poser les pieds sur l'île d'Inazuma.Il semblerait qu'avec cette manipulationconsidère ces déconnexions étant comme des pics de lag et non de véritables coupures, ce qui a permis aux joueurs de continuer leur trajet sans épuiser leur endurance.Bien que cette méthode puisse paraître assez simple, elle nécessite toutefois une certaine patience puisqu'une fois l'orage passé, le joueur a indiqué avoir passé 7h à effectuer plusieurs tentatives en raison de nombreux échecs.