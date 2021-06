Genshin Impact annoncé sur l'Epic Games Store

Date de sortie Genshin Impact sur l'Epic Games Store

miHoYo, studio en charge du développement de, vient d'annoncer que son jeu allait débarquer sur une nouvelle plateforme, l'. Cette nouvelle n'est pas surprenante, et était même attendue par certains, étant donné que cette information avait fuité il y a quelques mois.Il va falloir patienter jusqu'au 9 juin pour pouvoir. Cela ravira sans aucun doute la communauté, puisque le jeu n'était jusqu'alors disponible que via son propre launcher, ce qui pouvait freiner quelques joueurs. Dorénavant, le RPG sera plus facile d'accès et pourra peut-être voir sa base d'utilisateurs augmenter un peu plus suite à ce portage.L'autre bonne nouvelle, qui n'est pas surprenante non plus,et ce, que vous ayez joué sur PC, PS4 ou les appareils mobiles. De ce fait, le cross-play sera également activé ici. Les joueurs pourront donc continuer de rejoindre leurs amis, qu'ils soient sur PC, PS4 ou appareils iOS ou Android, comme l'indique le communiqué de presse.Qui plus est, un code à échanger (GenshinEpic) sera disponible, également dès ce 9 juin, pour récupérer encore plus de récompenses. Vous pouvez retrouver tous les autres codes d'échange sur notre article les regroupant ici Rendez-vous donc le 9 juin pour jouer à Genshin Impact sur l'Epic Games Store, mais aussi découvrir la mise à jour 1.6 , qui arrivera ce même jour.