Frostpunk 2 partage une feuille de route, annonçant des portages sur consoles et DLC

11 bit studios a, récemment, dévoilé une feuille de route pour Frostpunk 2, qui s'étend jusqu'en 2026 et qui annonce l'arrivée de versions consoles ainsi que de contenus additionnels.
Disponible depuis le mois de septembre 2024 sur PC, le city-builder de 11 bit studios, Frostpunk 2
, a su convaincre les joueurs et les joueuses. Cependant, les développeurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont prévu une pléthore de nouveautés à venir sur Frostpunk 2, à en juger par la dernière feuille de route partagée
.
Une nouvelle feuille de route pour Frostpunk 2
Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un article sur la page Steam du jeu, nous en apprenons un peu plus quant à l'avenir de Frostpunk 2
. Le studio de développement a ainsi annoncé qu'une mise à jour majeure et gratuite sera déployée en 2025
. De plus, Frostpunk 2 se rendra disponible sur consoles l'année prochaine
, mais aucune date n'a été communiquée à ce jour. Il y a de fortes chances que les plateformes visées soient la PS5 et la Xbox Series. Or, rien n'est encore sûr pour le moment.2025 marquera également l'arrivée de deux DLC
, qui possèdent les noms de code « Spectrum » et « Aurora », sur Frostpunk 2
. Un autre contenu additionnel, soit le troisième, débarquera au cours de l'année 2026
mais ne bénéficie pas d'appellation particulière, à l'heure actuelle. Autant dire que 11 bit studios entend bien prolonger son travail sur son city-builder, qui dispose d'évaluations « plutôt positives
» sur la plateforme de Valve, Steam. Évidemment, entre ces différentes sorties, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des mises à jour, mais aussi des correctifs et des améliorations, ayant pour objectif de « garantir une expérience de jeu stable et optimale
».
Rappelons, pour conclure, que Frostpunk 2
est actuellement disponible sur PC (les configurations requises
) et figure également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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