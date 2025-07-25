Frostpunk 2 fait (enfin) l'annonce tant attendue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 juillet 2025 à 16h33
11 bit studios a, récemment, annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient l'arrivée de Frostpunk 2 sur consoles.
Frostpunk 2 fait (enfin) l'annonce tant attendue
C'est depuis la fin du mois de septembre 2024 que les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent découvrir Frostpunk 2, le city-builder de 11 bit studios. Depuis, de nombreuses personnes au sein de la communauté attendaient l'arrivée de portages sur consoles. Cela va bientôt devenir une réalité : Frostpunk 2 a annoncé sa sortie sur PS5 et Xbox Series avec une date.

Frostpunk 2 débarque à la rentrée sur consoles

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En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, 11 bit studios a indiqué que Frostpunk 2 arrive le 18 septembre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que sur celle de Microsoft, la Xbox Series. À cette date, le city-builder entrera également dans le catalogue du Xbox Game Pass.
Pour le moment, nous ne savons pas encore à quel prix ces portages PS5 et Xbox Series de Frostpunk 2 seront proposés. Toutefois, les développeurs ont annoncé une autre surprise, qui ravira certainement la communauté.

Des éditions physiques arrivent pour Frostpunk 2

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La sortie de Frostpunk 2 sur consoles se fera également en physique. En collaboration avec Skybound Games, deux éditions physiques de Frostpunk 2 seront ainsi proposées à la vente : Icebreaker Edition et Whiteout Edition. Ces deux versions contiennent différents éléments, dont voici les détails : 
  • Icebreaker Edition de Frostpunk 2
    • Jeu (en version physique)
    • L'artbook et le roman « Warm Flesh » (sous forme de code)
    • Un diorama Pop-Up de New London
  • Whiteout Edition de Frostpunk 2
    • Jeu (en version physique)
    • Le contenu de Icebreaker Edition
    • Un porte-clé
    • Un écusson brodé (parmi 2 modèles)
    • Des autocollants
    • Une Shadowbox multicouche
    • 2 cartes postales
    • La mise à jour de la Deluxe Edition, comprenant un accès aux 3 DLC à venir
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Rendez-vous donc le 18 septembre 2025 pour (re)découvrir Frostpunk 2 sur PS5 et Xbox Series. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PC, notamment via Steam. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
  • PC (Steam)
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    • Édition Deluxe → 21,99 € au lieu de 75 €, soit 71 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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