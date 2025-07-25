Frostpunk 2 fait (enfin) l'annonce tant attendue

11 bit studios a, récemment, annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient l'arrivée de Frostpunk 2 sur consoles.

Frostpunk 2 débarque à la rentrée sur consoles

Hope rises, New Londoners❄️



Frostpunk 2 arrives on PlayStation 5 and Xbox Series X|S on September 18, 2025, with full controller support on consoles and PC.



Drawing from our experience bringing the original #Frostpunk to consoles, we've further refined the circular UI for… pic.twitter.com/YPaztcssZP — Frostpunk 2 | MODDING CONTEST LIVE (@frostpunkgame) July 25, 2025

Des éditions physiques arrivent pour Frostpunk 2

Icebreaker Edition de Frostpunk 2 : Jeu (en version physique) L'artbook et le roman « Warm Flesh » (sous forme de code) Un diorama Pop-Up de New London

: Whiteout Edition de Frostpunk 2 : Jeu (en version physique) Le contenu de Icebreaker Edition Un porte-clé Un écusson brodé (parmi 2 modèles) Des autocollants Une Shadowbox multicouche 2 cartes postales La mise à jour de la Deluxe Edition, comprenant un accès aux 3 DLC à venir

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PC (Steam) Édition Standard → 12,89 € au lieu de 45 €, soit 71 % de réduction. Édition Deluxe → 21,99 € au lieu de 75 €, soit 71 % de réduction.

(Steam)

C'est depuis la fin du mois de septembre 2024 que les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent découvrir, le city-builder de 11 bit studios. Depuis, de nombreuses personnes au sein de la communauté attendaient l'arrivée de portages sur consoles. Cela va bientôt devenir une réalité :En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, 11 bit studios a indiqué que. À cette date, le city-builder entrera également dans le catalogue du Xbox Game Pass.Pour le moment, nous ne savons pas encore à quel prix ces portages PS5 et Xbox Series deseront proposés. Toutefois, les développeurs ont annoncé une autre surprise, qui ravira certainement la communauté.. En collaboration avec Skybound Games,. Ces deux versions contiennent différents éléments, dont voici les détails :Rendez-vous donc le 18 septembre 2025 pour (re)découvrirsur PS5 et Xbox Series. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PC, notamment via Steam. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :