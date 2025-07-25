Frostpunk 2 fait (enfin) l'annonce tant attendue

11 bit studios a, récemment, annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient l'arrivée de Frostpunk 2 sur consoles.
C'est depuis la fin du mois de septembre 2024 que les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent découvrir Frostpunk 2
, le city-builder de 11 bit studios. Depuis, de nombreuses personnes au sein de la communauté attendaient l'arrivée de portages sur consoles. Cela va bientôt devenir une réalité : Frostpunk 2 a annoncé sa sortie sur PS5 et Xbox Series avec une date
.
Frostpunk 2 débarque à la rentrée sur consoles
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, 11 bit studios a indiqué que Frostpunk 2 arrive le 18 septembre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que sur celle de Microsoft, la Xbox Series
. À cette date, le city-builder entrera également dans le catalogue du Xbox Game Pass.
Pour le moment, nous ne savons pas encore à quel prix ces portages PS5 et Xbox Series de Frostpunk 2
seront proposés. Toutefois, les développeurs ont annoncé une autre surprise, qui ravira certainement la communauté.
Des éditions physiques arrivent pour Frostpunk 2
La sortie de Frostpunk 2 sur consoles se fera également en physique
. En collaboration avec Skybound Games, deux éditions physiques de Frostpunk 2 seront ainsi proposées à la vente : Icebreaker Edition et Whiteout Edition
. Ces deux versions contiennent différents éléments, dont voici les détails :
- Icebreaker Edition de Frostpunk 2 :
- Jeu (en version physique)
- L'artbook et le roman « Warm Flesh » (sous forme de code)
- Un diorama Pop-Up de New London
- Whiteout Edition de Frostpunk 2 :
- Jeu (en version physique)
- Le contenu de Icebreaker Edition
- Un porte-clé
- Un écusson brodé (parmi 2 modèles)
- Des autocollants
- Une Shadowbox multicouche
- 2 cartes postales
- La mise à jour de la Deluxe Edition, comprenant un accès aux 3 DLC à venir
Rendez-vous donc le 18 septembre 2025 pour (re)découvrir Frostpunk 2
sur PS5 et Xbox Series. Le titre est d'ores et déjà disponible sur PC, notamment via Steam. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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