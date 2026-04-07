Frostpunk 2 promet une ambiance volcanique avec son tout nouveau DLC



le 07 avril 2026 à 14h40 Publié par Justine Manchuelle le 07 avril 2026 à 14h40

Que feriez-vous pour protéger une ville si elle était menacée par un terrible volcan ? Voilà le scénario catastrophe que les créateurs de Frostpunk 2 vous proposent d'expérimenter dans un nouveau DLC disponible prochainement.