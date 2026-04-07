Frostpunk 2 promet une ambiance volcanique avec son tout nouveau DLC

Que feriez-vous pour protéger une ville si elle était menacée par un terrible volcan ? Voilà le scénario catastrophe que les créateurs de Frostpunk 2 vous proposent d'expérimenter dans un nouveau DLC disponible prochainement.
Disponible depuis le 20 septembre 2024, Frostpunk 2
a connu des débuts difficiles avant d'enfin conquérir les amateurs de construction, de stratégie et de survie en milieu polaire. D'ailleurs, 11 bit studios propose régulièrement de nouveaux défis à sa communauté. En décembre 2025, le titre recevait ainsi sa première extension, « Fractured Utopias ».
Mais les joueurs n'auront pas eu à patienter très longtemps avant d'être confrontés à une nouvelle épreuve bien loin des températures négatives. 11 bits Studios a profité d'un événement dédié au titre pour dévoiler un nouveau DLC pour Frostpunk 2
.
Défiez la colère du volcan dans Breach of Trust, le deuxième DLC de Frostpunk 2
Baptisé « Breach of Trust »
, ce nouveau DLC proposera un scénario inédit qui abandonne la neige et le froid pour les tremblements de terre et un danger volcanique. Dans cette aventure, la ville de New Edinburgh est installée à proximité d'un site volcanique.
Mais ce dernier a été fragilisé suite à l'utilisation inconsidérée de l'énergie géothermique pour alimenter son générateur.
Face au danger qui menace, vous devrez faire des choix et vos votes de confiance détermineront ce qu'il adviendra de la ville. Entre confiance et destruction, cette nouvelle épopée pourra unir vos habitants ou les entrainer dans le chaos du volcan. Pour les plus curieux, une phase de bêta fermée est d'ores et déjà prévue. Vous pouvez tenter de la rejoindre en vous inscrivant sur le site officiel du jeu
.
Pour les autres, l'attente sera assez courte car 11 bit studios a révélé la date de sortie de ce nouveau DLC. Ce dernier sera d'ailleurs de saison car le magma brûlant arrivera dans ces contrées le 23 juin 2026
, juste à temps pour célébrer le changement de saison.
Le premier jeu Frostpunk bientôt disponible sur Nintendo Switch
Si Breach of Trust sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, la Nintendo Switch ne sera pas oubliée mais aura droit à une autre surprise. Lors du même événement, les développeurs ont annoncé que le premier opus de Frostpunk arriverait prochainement dans le catalogue de la console de Nintendo
. Cependant, aucune date précise n'a encore été communiquée.
Pour l'heure, vous pouvez profiter de Frostpunk 2 sur PC, PlayStation 5 ainsi que sur consoles Xbox Series.
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