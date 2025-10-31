Frostpunk 2 : La date de sortie du premier DLC, Fractured Utopias, révélée

11 bit studios a, récemment, dévoilé la date de sortie du tout premier DLC de Frostpunk 2.
Depuis sa sortie au cours du mois de septembre 2024, le city-builder de 11 bit studios, Frostpunk 2
, s'est doté de portages PS5 et Xbox Series. Les développeurs du titre ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont ainsi prévu plusieurs contenus additionnels. D'ailleurs, 11 bit studios a annoncé la date de sortie du premier DLC de Frostpunk 2
.
Le DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2 s'offre sa date de sortie
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et une vidéo, 11 bit studios a indiqué que le DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2 sort le 8 décembre 2025
. Date à laquelle ce contenu additionnel se rendra disponible sur PC ainsi que sur PS5 et Xbox Series.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas (encore) le prix du DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2
. Cependant, 11 bit studios a apporté des informations à propos de son contenu
.
Le contenu du DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2 détaillé
Comme vous vous en doutez, le DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2 apportera son lot de nouveaux contenus
. Ainsi, ledit DLC introduira un arbre de compétences unique, permettant d'accéder à de nouvelles capacités et de nouveaux bâtiments, pour les 8 factions disponibles
. D'ailleurs, la faction choisie déterminera « le type d'utopie que vous vous efforcerez de construire
», notamment en raison de traits spécifiques.
Par ailleurs, le DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2 ajoutera deux nouvelles histoires narratives, mais aussi une nouvelle carte
. À ce sujet, remarquons que ladite map proposera de nouveaux défis et de nouvelles menaces, dont la peste et la nouvelle faction « Doomslayers », qui pourra entacher le moral de la ville des joueurs.
Rendez-vous donc le 8 décembre 2025 pour découvrir le DLC Fractured Utopias de Frostpunk 2
, qui se rendra, dès lors, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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