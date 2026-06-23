Frostpunk 2 s'offre son DLC Breach of Trust, riche en contenu

11 bit studios vient tout juste de sortir le DLC Breach of Trust pour Frostpunk 2.

Depuis son lancement en 2024, le city-builder Frostpunk 2 profite régulièrement de mises à jour, corrigeant des problèmes ou bien ajoutant de la nouveauté afin d'enrichir l'expérience. En cette fin de mois de juin 2026, Frostpunk 2 vient de se doter d'un tout nouveau DLC, baptisé Breach of Trust.

Le DLC Breach of Trust de Frostpunk 2 est arrivé

En effet, depuis le 23 juin 2026, les joueurs et les joueuses de Frostpunk 2 peuvent se lancer dans une nouvelle aventure sur le city-builder de 11 bit studios grâce au DLC Breach of Trust. Soulignons tout de suite que ce nouveau contenu additionnel est vendu à 12,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, etc.), soit au même tarif que le précédent DLC, Fractured Utopias.

Avec le DLC Breach of Trust de Frostpunk 2, la communauté embarque pour un périple dans la Nouvelle-Édimbourg, et plus précisément au sein de l'ancienne colonie, Aurore. Malheureusement, la ville est en proie au chaos alors que le volcan voisin, « rendu instable par la surexploitation de son énergie géothermique », entre en éruption. C'est dans ce contexte que les joueurs et les joueuses prennent les commandes, et ce, en tant que Premier citoyen.

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Des détails supplémentaires sur le DLC Breach of Trust de Frostpunk 2

Le DLC Breach of Trust de Frostpunk 2 sera l'occasion pour la communauté de découvrir 5 communautés et factions uniques, qui disposent chacune de leur propre background et idéologie. En plus de deux nouveaux scénarios, de nouvelles lois et de nouveaux bâtiments, le DLC Breach of Trust met en scène de nouveaux dangers environnementaux mortels, avec ses mécaniques de tremblement ainsi que la nuit volcanique. Ce sont donc de tous nouveaux défis qui attendent les joueurs avec le nouveau DLC de Frostpunk 2.

Rappelons, en guise de conclusion, que Frostpunk 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est également dans le catalogue du Game Pass.