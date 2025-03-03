Frostpunk 2 fait une annonce qui ravira les joueurs étant sur consoles

11 bit studios a, récemment, mis à jour la feuille de route de Frostpunk 2 et ainsi annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux jouant sur consoles.

Frostpunk 2 débarque bientôt sur consoles







Stewards of New London,



Attention, for the Administration of New London bears tidings of utmost importance.



Since the fateful September past, our City has endured, prospered, and expanded its dominion. In pursuit of greater foresight, our vigilant expeditionists have charted a… pic.twitter.com/OqLXoBi5xy — Frostpunk 2 (@frostpunkgame) February 27, 2025

PC (Steam) Édition Standard → 10,99 € au lieu de 45 €, soit 76 % de réduction. Édition Deluxe → 20,89 € au lieu de 75 €, soit 72 % de réduction.

(Steam)

Disponible depuis le mois de septembre 2024 sur PC, le city-builder de 11 bit studios,, profite d'un très bon suivi de la part de ses développeurs. D'après la dernière roadmap, qui a été récemment mise à jour,En effet, comme précisé dans la dernière version de la feuille de route, partagée par 11 bit studios via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais il y a fort à parier que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.En outre, 11 bit studios a annoncé que le DLC « Spectrum » dese rendra disponible cet automne, tandis que celui baptisé « Aurora » débarquera un peu plus tard. Finalement, remarquons que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une mise à jour majeure gratuite le 8 mai prochain : celle-ci « ajustera la gestion de la ville, en rendant hommage à l'ordre établi par les premiers habitants de New London ».Rappelons, pour conclure, queest actuellement disponible sur PC et figure également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :