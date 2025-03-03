Frostpunk 2 fait une annonce qui ravira les joueurs étant sur consoles

11 bit studios a, récemment, mis à jour la feuille de route de Frostpunk 2 et ainsi annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux jouant sur consoles.
Disponible depuis le mois de septembre 2024 sur PC, le city-builder de 11 bit studios, Frostpunk 2
, profite d'un très bon suivi de la part de ses développeurs. D'après la dernière roadmap, qui a été récemment mise à jour, Frostpunk 2 va avoir le droit à des portages sur consoles dans très peu de temps, en plus de nouveaux contenus
.
Frostpunk 2 débarque bientôt sur consoles
En effet, comme précisé dans la dernière version de la feuille de route, partagée par 11 bit studios via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Frostpunk 2 arrive sur consoles au cours de cet été 2025, soit sur PS5 et Xbox Series
. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais il y a fort à parier que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.
En outre, 11 bit studios a annoncé que le DLC « Spectrum » de Frostpunk 2
se rendra disponible cet automne, tandis que celui baptisé « Aurora » débarquera un peu plus tard. Finalement, remarquons que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une mise à jour majeure gratuite le 8 mai prochain : celle-ci « ajustera la gestion de la ville, en rendant hommage à l'ordre établi par les premiers habitants de New London
».
Rappelons, pour conclure, que Frostpunk 2
est actuellement disponible sur PC et figure également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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