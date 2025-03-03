Frostpunk 2 fait une annonce qui ravira les joueurs étant sur consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2025 à 14h58
11 bit studios a, récemment, mis à jour la feuille de route de Frostpunk 2 et ainsi annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux jouant sur consoles.
Frostpunk 2 fait une annonce qui ravira les joueurs étant sur consoles
Disponible depuis le mois de septembre 2024 sur PC, le city-builder de 11 bit studios, Frostpunk 2, profite d'un très bon suivi de la part de ses développeurs. D'après la dernière roadmap, qui a été récemment mise à jour, Frostpunk 2 va avoir le droit à des portages sur consoles dans très peu de temps, en plus de nouveaux contenus.

Frostpunk 2 débarque bientôt sur consoles

En effet, comme précisé dans la dernière version de la feuille de route, partagée par 11 bit studios via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Frostpunk 2 arrive sur consoles au cours de cet été 2025, soit sur PS5 et Xbox Series. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais il y a fort à parier que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.
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En outre, 11 bit studios a annoncé que le DLC « Spectrum » de Frostpunk 2 se rendra disponible cet automne, tandis que celui baptisé « Aurora » débarquera un peu plus tard. Finalement, remarquons que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une mise à jour majeure gratuite le 8 mai prochain : celle-ci « ajustera la gestion de la ville, en rendant hommage à l'ordre établi par les premiers habitants de New London ».
Rappelons, pour conclure, que Frostpunk 2 est actuellement disponible sur PC et figure également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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