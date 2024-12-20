11 bit studios (Frostpunk 2) annule un projet non-annoncé

11 bit studios a décidé d'annuler un projet vidéoludique, débuté en 2018, à cause de plusieurs raisons.

11 bit studios met fin à Project 8

11 Bit Studios Cancels Project 8, Lays Off Employeeshttps://t.co/5bautkxU1N — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 19, 2024

Malheureusement, dans le cas présent, nos conclusions ont révélé des problèmes et des défis non résolus qui nécessiteraient de nouvelles extensions du calendrier de production et des augmentations de budget correspondantes. Cela, associé à des prévisions de ventes révisées, reflétant largement l'évolution de l'environnement du marché, a suscité des doutes importants en ce qui concerne la rentabilité globale du projet.

PC (Steam) Édition Standard → 12,89 € au lieu de 45 €, soit 71 % de réduction. Édition Deluxe → 21,99 € au lieu de 75 €, soit 71 % de réduction.

(Steam)

11 bit studios, qui est notamment connu pour This War of Mine et(mais aussi le premier opus de ladite franchise), se retrouve au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers temps puisqueEn effet, comme reporté par les journalistes du site Insider Gaming,. Celui-ci, qui devait être le premier jeu de 11 bit studios « conçu spécifiquement pour les joueurs sur console », ne verra donc pas le jour, et ce, pour diverses raisons.Le studio a notamment expliqué que le développement de Project 8, qui a débuté en 2018, a été grandement affecté par la pandémie mondiale de COVID-19 et demanderait, de ce fait, plus de temps et donc plus d'argent. 11 bit studios a déclaré :D'après les informations partagées, la moitié des employés qui travaillaient sur Project 8 auront la possibilité de passer sur d'autres projets en cours.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur PC et est également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :