11 bit studios (Frostpunk 2) annule un projet non-annoncé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 décembre 2024 à 16h16
11 bit studios a décidé d'annuler un projet vidéoludique, débuté en 2018, à cause de plusieurs raisons.
11 bit studios (Frostpunk 2) annule un projet non-annoncé
11 bit studios, qui est notamment connu pour This War of Mine et Frostpunk 2 (mais aussi le premier opus de ladite franchise), se retrouve au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers temps puisque le studio de développement aurait décidé d'annuler un projet encore non-annoncé.

11 bit studios met fin à Project 8

En effet, comme reporté par les journalistes du site Insider Gaming, 11 bit studios a, récemment, déclaré que leur projet encore non-annoncé, baptisé « Project 8 », est annulé. Celui-ci, qui devait être le premier jeu de 11 bit studios « conçu spécifiquement pour les joueurs sur console », ne verra donc pas le jour, et ce, pour diverses raisons.
Le studio a notamment expliqué que le développement de Project 8, qui a débuté en 2018, a été grandement affecté par la pandémie mondiale de COVID-19 et demanderait, de ce fait, plus de temps et donc plus d'argent. 11 bit studios a déclaré : 
Malheureusement, dans le cas présent, nos conclusions ont révélé des problèmes et des défis non résolus qui nécessiteraient de nouvelles extensions du calendrier de production et des augmentations de budget correspondantes. Cela, associé à des prévisions de ventes révisées, reflétant largement l'évolution de l'environnement du marché, a suscité des doutes importants en ce qui concerne la rentabilité globale du projet.
D'après les informations partagées, la moitié des employés qui travaillaient sur Project 8 auront la possibilité de passer sur d'autres projets en cours.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Frostpunk 2 est à retrouver sur PC et est également dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon différentes éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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