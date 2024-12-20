11 bit studios (Frostpunk 2) annule un projet non-annoncé

Frostpunk 2 s'offre son DLC Breach of Trust, riche en contenu
11 bit studios vient tout juste de sortir le DLC Breach of Trust pour Frostpunk 2.
Le studio a notamment expliqué que le développement de Project 8, qui a débuté en 2018, a été grandement affecté par la pandémie mondiale de COVID-19 et demanderait, de ce fait, plus de temps et donc plus d'argent. 11 bit studios a déclaré :
11 Bit Studios Cancels Project 8, Lays Off Employeeshttps://t.co/5bautkxU1N— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 19, 2024
Malheureusement, dans le cas présent, nos conclusions ont révélé des problèmes et des défis non résolus qui nécessiteraient de nouvelles extensions du calendrier de production et des augmentations de budget correspondantes. Cela, associé à des prévisions de ventes révisées, reflétant largement l'évolution de l'environnement du marché, a suscité des doutes importants en ce qui concerne la rentabilité globale du projet.D'après les informations partagées, la moitié des employés qui travaillaient sur Project 8 auront la possibilité de passer sur d'autres projets en cours.
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