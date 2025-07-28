Friday The 13th: The Game : Un nouveau jeu confirmé par Horror Inc.

Profitant de la San Diego Comic-Con 2025, les équipes d'Horror Inc. ont annoncé que le jeu Friday The 13th: The Game aurait bien droit à une suite, pour la plus grande joie des amateurs d'horreur.
Depuis plusieurs mois, une rumeur annonçant le retour de la franchise Friday The 13th en jeu vidéo
circulait sans jamais être officialisée ou démentie. En effet, celle-ci persiste depuis la création du Jason Universe
, une nouvelle marque déposée qui proposera plusieurs projets axés autour du tueur de Crystal Lake. Des séries ont déjà été confirmées, mais une agence de marketing avait précisé que cela « comprend également Friday the 13th: The Game
».
Silencieux jusqu'alors, le groupe Horror Inc a proposé une conférence dans le cadre de la San Diego Comic-Con. Robert Barsamian, vice-président exécutif du groupe, a profité de l'occasion pour annoncer les projets en cours pour le Jason Universe, mais également pour confirmer ce que les joueurs espéraient.
Un nouveau jeu « en tête de nos priorités », mais est-ce la suite de Friday The 13th: The Game ?
Retiré de la vente le 31 décembre 2023, Friday The 13th: The Game
était resté orphelin depuis cette triste nouvelle. Mais pendant cette conférence, le vice-président exécutif a déclaré
qu'un « new sequel game » (soit une suite en jeu vidéo) était bien en cours de développement.
Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, sous-entendant qu'une sortie dans les prochains mois n'est pas à l'ordre du jour
. Cependant, la franchise va bien revivre sur consoles. Mais une question se pose : ce nouveau projet sera-t-il une suite directe de Friday The 13th: The Game ou de celle d'un autre jeu ? Sur ce point, le mystère reste entier mais il faut garder à l'esprit que Robert Barsamian était l'un des producteurs exécutifs du jeu de 2017.
Faire revivre la franchise malgré une longue absence cinématographique
Le nouveau jeu n'est pas le seul projet envisagé par Horror Inc. Comme l'a rappelé Robert Barsamian, depuis le reboot de 2009, aucun projet sur grand écran avec Jason n'a vu le jour.
Mais cela est sur le point de changer. La suite vidéoludique mais également la suite des aventures du tueur au masque sur grand écran sont bien en cours de développement. D'ailleurs, Robert Barsamian a insisté sur le fait que « C'est là que nous concentrons la majeure partie de notre énergie en ce moment, et je peux vous dire que nous sommes enfin en mesure de concrétiser cela. Bien que nous n'ayons pas encore fait d'annonce officielle avec nos partenaires aujourd'hui, les deux projets sont en préparation. »
commentaire (1)
J’ai le jeu sur switch et je suis dégoûter qu’ils retire tout ça même si le mode hors ligne fonctionne ça ne sera jamais meilleur que le mode en ligne