Friday The 13th: The Game : Un nouveau jeu confirmé par Horror Inc.

Profitant de la San Diego Comic-Con 2025, les équipes d'Horror Inc. ont annoncé que le jeu Friday The 13th: The Game aurait bien droit à une suite, pour la plus grande joie des amateurs d'horreur.

Un nouveau jeu « en tête de nos priorités », mais est-ce la suite de Friday The 13th: The Game ?

Faire revivre la franchise malgré une longue absence cinématographique

D'ailleurs, Robert Barsamian a insisté sur le fait que « C'est là que nous concentrons la majeure partie de notre énergie en ce moment, et je peux vous dire que nous sommes enfin en mesure de concrétiser cela. Bien que nous n'ayons pas encore fait d'annonce officielle avec nos partenaires aujourd'hui, les deux projets sont en préparation. »