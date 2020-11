Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sorti en mai 2017,, à tel point que les développeurs avaient fini par offrir un DLC aux joueurs pour se faire pardonner. Malheureusement, et malgré les mises à jour publiées, certains bugs ont persisté, ce qui n'a jamais vraiment permis au jeu de décoller, malgré plus de deux millions de copies vendues et une sortie sur toutes les plateformes.Il faut dire que le titre a aussi été au centre d'une affaire judiciaire, puisque le scénariste du premier film Vendredi 13, Victor Miller, avait poursuivi en justice Gun Media, le studio d'édition, pour un souci de droits d'auteur, ce qui a coupé le studio dans son élan et ses plans. Qui plus est,, avec Dead by Daylight , qui est également un jeu d'horreur asymétrique. Malheureusement, alors que les développeurs, IllFonic, sont actuellement concentrés sur Predator: Hunting Grounds et voyant le nombre de joueurs baisser,Cependant,en peer-to-peer en partie rapide et partie personnalisée, puisque seuls les serveurs dédiés vont fermer. Bonne nouvelle également,. IllFonic nous informe que les forums seront fermés, mais qu'ils pourront toujours être consultés, et le site jasonkillsbugs.com sera également conservé.Disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Friday the 13th: The Game sera encore vendu sur lesdites plateformes.