FragPunk : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de FragPunk peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer FragPunk et rejoindre une partie
, sur PC, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de FragPunk sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance FragPunk, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de FragPunk seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Bad Guitar Studio essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au battle royale, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de FragPunk
.
Les serveurs FragPunk nont hors-ligne
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte X
(anciennement Twitter) du jeu pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme Discord
, qui indique via des annonces les maintenances des serveurs.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer FragPunk.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider. Rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages
est disponible, tout comme une liste de tous les codes FragPunk
.
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