FragPunk : MàJ du 18 mars, tous les changements et corrections

FragPunk est un FPS multijoueur développé par Bad Guitar Studio et édité par NetEase et Bad Guitar Studio, disponible sur PC. Le jeu propose des combats tactiques en équipes de 5 contre 5, enrichis par l'utilisation stratégique des Shard Cards, modifiant les règles à chaque partie. Avec des personnages uniques et une forte rejouabilité, FragPunk attire une large communauté active depuis son lancement.