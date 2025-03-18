FragPunk : MàJ du 18 mars, tous les changements et corrections

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 17h43
Les joueurs de FragPunk peuvent découvrir une nouvelle mise à jour, laquelle vient corriger quelques problèmes et ajuster quelques éléments.
FragPunk : MàJ du 18 mars, tous les changements et corrections
Disponible depuis une dizaine de jours, FragPunk continue de séduire les joueurs. Bad Guitar Studio souhaite que la communauté puisse s'agrandir, et c'est pour cela qu'une mise à jour vient d'être publiée, permettant de corriger quelques soucis, mais aussi apporter des ajustements en fonction du retour des joueurs. Toujours très important pour garder une méta équilibrer.

Vous pouvez donc retrouver le patch notes complet de cette mise à jour, publiée ce 18 mars dans la journée, sur PC, étant donné que FragPunk n'est pas encore disponible sur console.

Patch notes FragPunk 18 mars 

Équilibrage

Armes

  • Les dégâts du « Bad Moon-S » passent à 48 entre 0-15 mètres et à 45 au-delà de 15 mètres.
  • Le nombre de grenades incendiaires pour le « Burner » est réduit de 2 à 1.
  • Optimisation des effets sonores d'explosion du « Burner », augmentation du volume des explosions et des effets de brûlure.

Lancers

  • La portée de détection de la compétence « J'Y VOIS À DES KILOMÈTRES » de Jaguar est ajustée de 10 mètres à 25 mètres.
  • La portée maximale d'aveuglement de « Tête brûlée » de Corona est ajustée de 15 mètres à 30 mètres.
  • Optimisation de la zone de placement pour la compétence « Le Mur » de Nitro.

Général

  • Augmentation de la vitesse de déplacement générale.
  • Optimisation des effets sonores des bruits de pas.
  • Désactivation de l'option « Masquer votre nom aux autres joueurs » afin de faciliter l'investigation des comportements de triche.

Cartes d'Éclat

  • Réduction du multiplicateur de taille de tête pour la carte « Grosses Têtes ».
  • Augmentation des points requis pour « Étreinte de la Mort » de 3 à 4.
  • Augmentation des points requis pour « Gâchettes Sensibles » de 4 à 5.
  • Augmentation des points requis pour « Œil de Lynx » de 2 à 3.
  • Réduction des points requis pour « Motivation Douloureuse » de 4 à 2.
  • Réduction des points de vie des Chiens Infernaux de 130 à 50.

Mode Épidémie

  • Le Lancier Spider est temporairement indisponible en mode Épidémie.

Corrections de problèmes

  • Correction d'un problème où certaines animations de bannières de personnages étaient anormales.
  • Correction d'un problème où la compétence « Disparition » de Spider présentait des anomalies d'animation et d'affichage de modèle.
  • Correction d'un problème permettant aux joueurs de sortir des limites de la carte à certains endroits.
  • Correction d'un problème où la carte d'éclat « Retour à l'envoyeur » ne pouvait pas interrompre correctement le processus de désamorçage.
  • Correction d'un problème où certains défis récurrents ne se rafraîchissaient pas correctement.
  • Correction d'un problème empêchant certains joueurs de terminer des défis de club.
Rappelons que vous pouvez aussi profiter de codes FragPunk pour obtenir quelques bonus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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