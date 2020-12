X4-Aquilon, où les trouver dans Fortnite ?

Emplacement des X4-Aquilon (avions) dans Fortnite

En plus des défis hebdomadaires, Epic Games a pris pour habitude de lancer des événements temporaires, notamment pour célébrer certaines choses, comme la fin d'année. C'est ainsi qu'est né l'événement Opération Chute de neige, qui promet d'offrir moult récompenses aux joueurs, mais aussi de l'XP. L'un des défis vous demandera de, puisque les avions ont bel et bien fait leur retour.Il est fort probable que vous sachiez déjà où trouver ces avions, puisqu'ils ont été réintroduits il y a déjà quelques jours. Néanmoins, même si vous n'êtes pas fan de ce véhicule, vous allez tout de même devoir en trouver un et, ou détruire des structures adverses, pour valider le défi et repartir avec les récompenses.Sachez que si la carte dispose d'une quinzaine deet sont souvent regroupés par trois. Ils le sont toujours proche des avant-postes de Neigionnaire, lesquels ont été au cœur de plusieurs défis déjà. Vous n'avez donc qu'à vous rendre dans l'un de ces lieux pour mettre la main sur un avion, en espérant qu'aucun autre joueur ne soit passé avant vous.Lorsque vous serez dans un, vous n'avez plus qu'à parcourir ces 5000 mètres en faisant des tours de la carte. Si vous voulez réussir le défi vous demandant d'infliger des dégâts à des structures adverses, qui sort ce 23 décembre, il vous suffit d'observer attentivement et tirer dès lors que vous voyez des constructions.Deux défis somme tout assez simples, qui seront très rapidement validés. Vous pouvez vous aider de la carte ci-dessous pour localiser facilement et rapidement l'