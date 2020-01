Visiter un fauteuil inclinable isolé, une station de radio et un cinéma en plein air, mission Camaïeu vs Allure

Une nouvelle série de défis est disponible pour les joueurs de Fortnite, du nom de Camaïeu vs Allure. L'un des défis vous demandera de visiter un fauteuil inclinable isolé, une station de radio et un cinéma en plein air.

Où se trouve le fauteuil inclinable isolé, la station de radio et le cinéma en plein air dans Fortnite ?

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, notamment, aux joueurs de visiter un fauteuil inclinable isolé, une station de radio et un cinéma en plein air.Comme dans de nombreux défis, Epic Games fait voyager ses joueurs afin que certains découvrent des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter. Le premier, lese trouve à l'ouest de la ville, et est repérable de loin. Le deuxième, la station de radio, se trouve tout au nord de l'île, proche de. Elle est visible de loin compte tenu de sa hauteur. Le dernier lieu, le, bien connu de la communauté, se trouve quasiment au centre de la carte de Fortnite, entre Pleasant Park et Frenzy Farm.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué l'emplacement des trois lieux sur notre carte. À noter qu'aucune action spéciale n'est requise pour valider le défi, si ce n'est de visiter lesdits lieux.