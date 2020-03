Visiter les ponts en acier rouge, jaune, vert, bleu et violet, défi Deadpool

Avec l'arrivée de la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite, une série de défis mettant à l'honneur Deadpool est disponible. L'un d'entre eux vous demandera de visiter les ponts en acier rouge, jaune, vert, bleu et violet.

Où trouver les ponts rouge, jaune, vert, bleu et violet dans Fortnite ?

Le super-héros des comics Marvel est mis à l'honneur par le biais d'une série de défis, laquelle permettra, à la fin, de récupérer une tenue de. Pour cela, il faudra être en possession du Passe de combat, et bien évidemment terminer plusieurs défis, dont un vous demandant deCesne sont pas des lieux inconnus, puisqu'il a déjà été demandé d'en visiter certains dans le passé. De plus, ces derniers sont assez imposants et visibles d'assez loin. Néanmoins, si vous ne savez pas où ils se situe, sachez que nous retrouvons leau sud de Pleasant Park, le, le plus au sud de l'île, se trouve à l'est de Misty Meadows, leest quant à lui au sud-est de Frenzy Farm alors que leest situé à l'est de Pleasant Park. Il est celui le plus au nord. Pour ce qui est du cinquième et dernier, le, sachez qu'il est situé entre Weeping Woods et Slurpy Swamps.À noter qu'il n'est pas nécessaire de les visiter en une seule partie pour valider le défi. Vous pouvez naturellement vous aider des hélicoptères pour réussir rapidement le défi.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué, avec précision, leur emplacement sur notre carte ci-dessous.