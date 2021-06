Visiter les lieux préférés du Fermier blindé, défi saison 7

Visiter les lieux préférés du Fermier blindé

Sticks, le restaurant à Craggy Cliffs.

Pizza Pit, juste à côté du domaine du Fermier blindé, au nord de Corny Complex.

Durr Burger, au sud d'Holly Hedge.

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLe Fest un personnage de l'ombre dans, ce dernier possédant même un lieu notable à son nom, sa ferme. Ici, il est demandé de trouver et surtout, qui vous amèneront aux quatre coins, ou presque, de l'île du battle royale.Pour éviter que vous perdiez trop de temps en cherchant ces trois lieux, nous vous indiquons où les trouver sur la carte de Fortnite :Vous pouvez retrouver ces trois lieux avec plus de précision sur notre carte ci-dessous.Sur place, aucune action particulière n'est requise. Il vous suffit de, en une ou plusieurs parties, afin de valider le défi et repartir avec les 30 000 XP promis, non négligeables dans le but de récupérer toutes les récompenses du Passe de combat. Si vous voulez le réussir en un temps minimal, nous vous recommandons de vous rendre en Foire d'empoigne.