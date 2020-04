Visiter les campements côtiers de Skye, Mission Aventure de Skye

La septième semaine de défis est enfin disponible. Au programme de celle-ci, il vous sera demandé de visiter les campements côtiers de Skye. Voici nos astuces.

Où trouver les campements côtiers de Skye ?

Le jeudi est synonyme de nouvelle mission pour les joueurs de. Depuis ce 2 avril ces derniers peuvent prendre part à la mission Aventure de Skye, afin d'engranger davantage d'expérience pour progresser dans le fameux Passe de combat, lequel offre une multitude de cosmétiques, chers aux joueurs du battle royale. L'un des défis de la semaine demandera aux joueurs deCes derniers ne sont pas les lieux les plus faciles à trouver, et rien ne nous permet de les identifier facilement, si ce n'est leur appellation, signifiant qu'ils se trouvent tous proches de la mer. Pour le moment, nous en avons compté trois, mais il est possible que d'autres se cachent sur l'île, auquel cas nous mettrons à jour la carte présente plus bas.Les troisdécouverts ne sont pas proches les uns des autres, et il faudra parcourir de nombreux kilomètres pour les visiter. Vous pouvez tout de même emprunter un bateau pour vous faciliter la tâche, ou un hélicoptère. Nous retrouvons donc unau niveau de Steamy Stacks, un autre au sud-ouest de Misty Meadows et un dernier tout à l'ouest.Les trois emplacement dessont indiqués avec plus de précision sur la carte ci-dessous.