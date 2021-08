Visiter l'usine de bleuvage à l'intérieur du vaisseau mère, défi saison 7

Comment visiter l'usine de bleuvage à l'intérieur du vaisseau mère ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deCompliqué en apparence, ce défi est en réalité tout simple. Il va vous demander de. L'étape la plus longue, mais pas forcément difficile, sera de vous retrouver dans. Pour cela, il va falloir atterrir sous une des soucoupes aspiratrices, qui se trouvent aléatoirement au-dessus de trois villes durant la partie. Au bout de quelques minutes, le rayon vert vous attirera. Laissez-vous aspirer pour atterrir dans leAprès quelques secondes dans une cellule, vous serez donc envoyé dans un environnement spécial, où la gravité est réduite. L'objectif principal est de récolter le plus d'orbes afin d'accéder à des coffres remplis d'armes et d'items à la fin du temps imparti, mais ici, le vôtre sera de trouver et. Cette dernière à la même apparence que celle présente à Slurpy Swamp et se trouve sur un petit éclat de terre, qui ne sera pas bien dur à voir. Si jamais vous ne savez pas à quoi elle ressemble, vous pouvez vous aider de l'image ci-dessous.Une fois l'usine de bleuvage visitée, vous repartirez avec 30 000 XP pour votre progression saisonnière.