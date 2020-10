Comment visiter plusieurs lieux-dits en une partie dans Fortnite ?

Fief de Fatalis

Salty Springs

Sweaty Sands

Holly Hedges

Slurpy Swamp

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 8 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant deLessont, dans, les lieux qui sont nommés sur la carte. Il est de ce fait très facile de les repérer, et sont aussi très fréquentés par les joueurs. Le défi vous demande ici d'en visiter cinq en une seule partie, ce qui peut vite devenir compliqué.Cependant, pour réussir le défi rapidement et sans souci, nous vous conseillons d'atterrir dans l'un des lieux-dits, ce qui validera la première étape du défi, et de vous trouver un véhicule, afin de vous déplacer plus rapidement entre les destinations. Pour limiter les risques d'échouer, nous vous conseillons de vous focaliser sur la partie ouest de l'île, là où regorgent plusieurs villes, sans difficulté pour les rejoindre.Vous pourrez alors visiter, du nord au sud ou du sud au nord, selon où vous atterrissez :Vous pouvez également opter pour Weeping Woods, mais sa forêt pourrait compliquer la tâche, c'est la raison pour laquelle nous ne vous la conseillons pas particulièrement.Bien évidemment,, il ne s'agit ici que d'une suggestion, pour que vous validiez les défis beaucoup plus facilement. Notez qu'il est possible qu'il faille descendre du véhicule à chaque fois pour que le défi soit pris en compte. Vous le saurez si vous voyez la progression du défi s'afficher ou non.