Utiliser un ravitaillement sur commande dans plusieurs parties, défi Fortnite

Utiliser un ravitaillement sur commande dans plusieurs parties

New "Dial-A-Drop" item:



- Item Rarity: Epic

- Spawns a Generic, Health, or Vehicle Supply Drop

- Vehicle Supply Drop spawns a modded pickup truck

- Health Supply Drop spawns health & shield supplies

- You will be able to select the type of Supply Drop pic.twitter.com/d0kV5D387X — Shiina (@ShiinaBR) November 1, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Lors de l'arrivée de la septième semaine de défis, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'était le, et avez peut-être cherché à en trouver un, en fouillant les coffres. Cependant, vos recherches sont restées vaines, et vous vous demandezSachez que ce défi semble être une erreur de la part d'Epic Games, puisque. Il est bien prévu pour être intégré au battle royale, seulement, les développeurs ne l'ont pas encore rendu disponible, ce qui rend ce défi impossible à réaliser, pour le moment. Epic Games devrait, très vite, réagir en proposant un défi de secours.Toutefois, le défi «» devrait être de retour une fois que nous pourrons obtenir l'objet sur le champ de bataille. D'ailleurs, selon les leaks, et comme le suppose son nom, cet objet nous permettrait d'appeler un ravitaillement nous-mêmes, et donc d'avoir un loot non négligeable assez vite.