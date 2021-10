Utiliser un poisson-ombre ou pierre d'ombre et utiliser Traverser, défi Reine du Cube

Utiliser un poisson-ombre ou une pierre d'ombre et utiliser Traverser pendant 3 s près d'un joueur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Toutefois, de temps en temps, des défis spéciaux sont mis en place, et proposent aux joueurs de faire différentes actions pour gagner des récompenses et des skins. C'est notamment le cas du défi Reine du Cube vous demandant d'À la lecture de ce défi, de nombreux joueurs se demandent ce qu'ils peuvent bien faire pour la valider. En le lisant plus attentivement, nous nous rendons évidemment compte qu'il n'a pas l'air très compliqué, étant donné qu'il suffit de, et d'effectuer une action. Cette dernière sera la solution de facilité, celle que nous vous conseillons de faire, puisque nous sommes sûrs de trouver des pierres d'ombre à des endroits bien précis.Nous les trouvons effectivement dans toutes les zones orangées de la carte, affectées par le crash du vaisseau mère en début de saison. De nombreuses pierres d'ombre jonchent le sol, qu'il suffit de consommer pour valider le défi. Cependant, il faut en plus de les consommer utiliser la fonction « Traverser » qui vous permet de traverser des objets, pendant trois secondes, en étant près d'un joueur, ce qui sera bien évidemment la tâche la plus difficile.Une fois l'opération effectuée, vous débloquerez l'accessoire de dos Matrice de l'Ultime Réalité.