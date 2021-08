Utiliser un gravilanceur ou le rayon tracteur d'une soucoupe pour livrer un tracteur à la ferme de Rustaud, défi saison 7

Où se trouve la ferme de Rustaud ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Ce défi est particulièrement simple, si vous savez comment procéder. Ici, il est demandé de, nouvelle arme qui permet de projeter des objets, ou une, et deNous vous conseillons soit d'atterrir dans une ville où des soucoupes sont présentes au-dessus, et d'en prendre une pour vous rendre à la, ou d'atterrir directement sur place et d'acheter le gravilanceur directement à Rustaud, bien que celui-ci soit vendu 600 lingots d'or.Ensuite, il ne vous reste plus qu'à trouver, ce qui ne sera pas difficile, puisqu'ils sont très nombreux dans le coin, que ce soit dans le champ de la ferme ou à Corny Complex. Si vous ne savez pas où trouver, sachez qu'il s'agit du, que nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous.Une fois, le défi sera validé et vous obtiendrez 30 000 XP pour votre progression saisonnière.