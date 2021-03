Utiliser plusieurs tyroliennes, défi semaine 2

Utiliser plusieurs tyroliennes dans Fortnite

Suite au grand lancement de ladece mardi 16 mars, les joueurs du battle royale peuvent découvrir ses nouveautés. Toutefois, comme chaque semaine depuis de nombreux mois, de nouveaux défis sont disponibles, lesquels permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Pour valider ce défi et repartir avec les 24 000 XP pour votre passe de combat, vous allez devoir. Si vous choisissez bien votre spawn, vous pourriez le valider en quelques secondes à peine, puisque nous trouvons sur la carte plusieurs endroits où de nombreuses sont à proximité.Le chemin le plus connu de la communauté est sans aucun doute celui entre Retail Row et Steamy Stacks, mais sachez qu'avec cette saison six, nous en retrouvons un très grand nombre au niveau de la Flèche, nouveau lieu-dit. Avec ces deux solutions, vous devriez valider ce défi sans grande difficulté. Vous pouvez également valider ce défi en plusieurs fois. Il n'est pas obligatoire de le finir en une seule partie.Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous, pour vous aider dans vos recherches. Il en existe bien plus, mais nous vous avons indiqué les plus intéressantes à utiliser selon nous.