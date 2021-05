Utiliser les lanceurs des tours gardiennes, défi semaine 8

Utiliser les lanceurs des tours gardiennes dans Fortnite

Exemple de lanceur d'une tour

Lessont toujours de la partie pour cette. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Lessont apparues dansau début de la saison 6 et se trouvent aux extrémités de la zone primitive (zone orangée sur la carte). À proximité de chacune de ces tours se trouve une gardienne, d'où leur nom, laquelle, une fois vaincue, lâche de belles récompenses. Au sommet de cette tour, nous trouvons, en plus d'un coffre et parfois d'une arme,qui vous permet de bondir dans le ciel sur une certaine distance. C'est bien cet objet qu'il faut utiliser.Vous n'avez pas grand-chose à faire donc pour valider le défi, si ce n'est vous rendre sur place et utiliser ce lanceur, simplement en vous y rapprochant. Pour gagner du temps et limiter les risques de vous faire tuer par une gardienne ou un ennemi, nous vous conseillons, si cela est possible pour vous,. Vous n'aurez plus qu'à vous diriger vers le lancer vers le lanceur et profiter de ce saut.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué leur emplacement avec précision sur la carte ci-dessous.