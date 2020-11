Utiliser des superpouvoirs pour éliminer des adversaires, défi semaine 11

Où trouver des superpouvoirs dans Fortnite ?

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 11 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demandant d'En attendant la nouvelle saison, Epic Games ne laissera pas ses joueurs orphelins de défis, et ce, même si les 10 semaines habituelles sont terminées. De ce fait, les défis sont un peu plus simples, même sipourrait vous donner un peu de fil à retordre.Étant donné que cette quatrième saison met l'accent sur Marvel, il est possible de trouver despour devenir plus puissant. Ces derniers peuvent être trouvés en éliminant un adversaire, mais ils sont initialement disponibles sur les sites d'atterrissage de patrouille Quinjet, qui sont visibles via la fumée bleue qu'ils dégagent.Une fois sur place, vous allez devoir tirer sur les petits drones qui volent au-dessus de ces sites pour découvrir leur loot. Assez souvent,Vous n'avez plus qu'à l'équiper et trouver des adversaires pour les éliminer avec ces. 7 éliminations sont demandées pour valider le défi et repartir avec 20 000 XP.