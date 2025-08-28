Unreal Engine 5 : Les problèmes de performances sont dus aux studios, pas à Epic selon Tim Sweeney

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2025 à 11h46
Alors que plusieurs jeux majeurs sous Unreal Engine 5 souffrent de problèmes de performances, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, estime que la faute incombe aux développeurs. En cause notamment, un manque d'optimisation pour les configurations modestes, laissée trop tard dans le cycle de production.
Unreal Engine 5 : Les problèmes de performances sont dus aux studios, pas à Epic selon Tim Sweeney
Tim Sweeney, le grand patron d'Epic Games, n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Et alors que de nouveaux problèmes de performances ont été remarqués sur un nouveau jeu développé via le moteur Unreal Engine 5, ce dernier a estimé que ce n'était pas la faute de sa société. Mais des studios qui ne feraient pas les efforts nécessaires. 

Des jeux UE5 critiqués pour leur optimisation

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Ces derniers mois, de nombreux titres développés sur Unreal Engine 5 ont été pointés du doigt pour leurs performances décevantes. Le cas récent de Metal Gear Solid Delta en est l'illustration, avec des chutes de framerate notables, même sur des machines puissantes. Tim Sweeney a profité de l'Unreal Fest en Corée du Sud pour clarifier la situation (via Clawsomegamer). Selon lui, ce n'est pas le moteur qui est en cause, mais la manière dont les studios l'utilisent :
La cause principale est l'ordre de développement. Beaucoup de studios construisent pour du hardware haut de gamme d'abord, et ne testent l'optimisation sur les configurations plus modestes qu'à la fin.

Une erreur de priorités selon Epic

L'explication donnée par Sweeney est simple, les développeurs privilégieraient trop les joueurs équipés de PC ou de consoles haut de gamme, en repoussant à plus tard les tests sur des configurations moyennes ou basses. Résultat, les problèmes apparaissent tardivement, compliquant leur correction avant la sortie.

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Pourtant, certains jeux réussissent leur transition vers UE5 sans accrocs. Oblivion Remastered, Split Fiction ou Ready or Not affichent des performances solides. De même, Fortnite (développé par Epic Games), VALORANT (qui est récemment passé à l'UE5) ou encore Dead by Daylight ont adopté le moteur sans souffrir des mêmes critiques. 

Epic promet plus de soutien aux studios

Pour répondre à ces difficultés, Epic annonce le déploiement de nouvelles solutions destinées aux développeurs :
  • Optimisation automatisée pour les différents appareils.
  • Formation renforcée pour les studios afin d'imposer les bonnes pratiques d'optimisation dès le début du développement.
L'objectif affiché par Tim Sweeney est clair, faire en sorte que l'optimisation pour toutes les configurations devienne un standard, et non une tâche laissée en fin de cycle.

Un moteur puissant mais exigeant

Si certains jeux comme Mafia: The Old Country, Wuchang: Fallen Feathers ou Killing Floor 3 peinent encore à tenir la cadence, d'autres prouvent que l'Unreal Engine 5 peut offrir un rendu visuel de pointe sans sacrifier la fluidité. Le défi pour les studios reste de tirer parti du moteur sans oublier l'essentiel, rendre leurs jeux accessibles à toutes les configurations, ce qui serait un avantage certain pour ces studios.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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