Une nouvelle star planétaire débarque dans Fortnite pour Noël

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 18h05
L'une des stars les plus connues au monde s'apprête à débarquer dans Noël pour chanter son tube hivernale dans le battle royale.
Une nouvelle star planétaire débarque dans Fortnite pour Noël
La reine incontestée des fêtes de fin d'année, Mariah Carey, pourrait bien débarquer dans Fortnite très prochainement. Avec l'île recouverte de neige et les festivités hivernales qui devraient démarrer dans peu de temps, des fuites de sources fiables laissent entendre que la célèbre chanteuse rejoindra le roster des personnalités publiques ayant un skin dans Fortnite.

Mariah Carey dans Fortnite

Bien qu'Epic Games n'ait pas encore confirmé officiellement la nouvelle, plusieurs leakers réputés, connus pour leurs informations précises, ont trouvé des fichiers liés à un skin de Mariah Carey dans le jeu, ce qui laisse peu de place au doute. 
Les fichiers montrent également une animation où Mariah Carey semble émerger progressivement d'un bloc de glace, ce qui renforce l'hypothèse qu'elle sera bientôt disponible, avec en prime un PNJ. D'ailleurs, ce bloc a été teasé par Epic Games. 

Date de sortie supposée

Les fuites avancent une sortie prévue pour le 20 décembre. Cela coïnciderait avec l'idée qu'elle « décongèle » progressivement chaque jour, un clin d'œil humoristique à son retour annuel sur le devant de la scène musicale pendant les fêtes, notamment grâce à sa chanson emblématique, que tout le monde a déjà entendue, All I Want For Christmas Is You.

Miniature vidéo

Son skin devrait arriver dans la boutique et être vendu aux alentours de 1 500 V-bucks. Toutefois, d'autres cosmétiques devraient pouvoir être obtenus gratuitement durant les festivités, dont les détails seront communiqués très vite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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