Une nouvelle star planétaire débarque dans Fortnite pour Noël

L'une des stars les plus connues au monde s'apprête à débarquer dans Noël pour chanter son tube hivernale dans le battle royale.

Mariah Carey dans Fortnite

FORTNITE X MARIAH CAREY pic.twitter.com/0gQsHCVuFi — Shiina (@ShiinaBR) December 18, 2024

Date de sortie supposée

. Avec l'île recouverte de neige et les festivités hivernales qui devraient démarrer dans peu de temps, des fuites de sources fiables laissent entendre queBien qu'Epic Games n'ait pas encore confirmé officiellement la nouvelle, plusieurs leakers réputés, connus pour leurs informations précises, ont trouvé des, ce qui laisse peu de place au doute.Les fichiers montrent également une animation où Mariah Carey semble émerger progressivement d'un bloc de glace, ce qui renforce l'hypothèse qu'elle sera bientôt disponible, avec en prime un PNJ. D'ailleurs, ce bloc a été teasé par Epic Games.. Cela coïnciderait avec l'idée qu'elle « décongèle » progressivement chaque jour, un clin d'œil humoristique à son retour annuel sur le devant de la scène musicale pendant les fêtes,Son skin devrait arriver dans la boutique et être vendu aux alentours de 1 500 V-bucks. Toutefois, d'autres cosmétiques devraient pouvoir être obtenus gratuitement durant les festivités, dont les détails seront communiqués très vite.