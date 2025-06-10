Une map entière dédiée à Springfield ? Le crossover Fortnite x Les Simpson s'annonce colossal

Fortnite prépare une surprise de taille. Selon les dernières fuites, le célèbre battle royale d'Epic Games pourrait bientôt accueillir un crossover majeur avec l'univers culte des Simpson, incluant une refonte complète de la carte dans une version Springfield. De quoi électriser les fans dès novembre prochain.
Après une saison dédiée à Star Wars, Epic Games pourrait réitérer, mais en allant encore plus loin avec Les Simpson, et une carte totalement dédiée, nous propulsant directement à Springfield.
Un crossover XXL débarque en novembre
Selon le célèbre leaker HYPEX
, relayant des informations de ses homologues Loolo_WRLD et Egyptian_Leaker, Fortnite
se préparerait à lancer une collaboration avec Les Simpson dès novembre
. L'événement serait d'envergure comparable à celui organisé récemment avec Star Wars, avec notamment une carte spécifique, actualisée chaque semaine pendant un mois complet
.
Si la fuite s'avère correcte, ce crossover arriverait à point nommé pour clôturer en beauté le chapitre 6 de Fortnite
, actuellement en saison 3. D'ailleurs, l'an dernier une importante fuite avait déjà évoqué un crossover majeur avec Les Simpson
.
Première apparition pour les Simpson dans Fortnite
Malgré l'immense popularité de la série créée par Matt Groening, Les Simpson n'ont étonnamment jamais eu droit à une collaboration officielle dans Fortnite. Pourtant, leur style humoristique et visuel correspond parfaitement au ton décalé du jeu, à l'image de la collaboration déjà réalisée avec Family Guy.
Cette nouvelle fuite suggère enfin une arrivée tant attendue par les joueurs, promettant de nombreuses surprises et références emblématiques à la série.
Springfield à l'honneur : une carte entièrement dédiée
Selon les informations révélées, ce crossover ne se limiterait pas à de simples cosmétiques. La collaboration comprendrait une véritable refonte de la carte à l'image de la mythique ville de Springfield
, ouvrant la voie à des batailles dans des lieux cultes comme la Taverne de Moe, l'école élémentaire ou encore la centrale nucléaire dirigée par M. Burns.
Cette transformation radicale pourrait offrir aux joueurs une expérience immersive et totalement renouvelée
, un format déjà expérimenté par Epic Games avec succès lors de précédentes collaborations.
Cosmétiques et accessoires emblématiques à prévoir
Comme à chaque événement majeur, les joueurs peuvent s'attendre à une vague de nouveaux cosmétiques à l'effigie des Simpson. Cela inclura probablement : Des skins iconiques (Homer, Bart, Lisa, Marge, Maggie et d'autres personnages célèbres), Des outils de collecte thématiques, Des emotes inspirées de scènes cultes de la série.
Epic Games pourrait également s'inspirer du légendaire jeu vidéo The Simpsons: Hit & Run
, pour offrir aux joueurs des véhicules ou des items spéciaux qui enrichiraient encore davantage l'expérience.
Une collaboration logique et très attendue
Fortnite est célèbre pour ses crossovers nombreux et variés, allant de Star Wars à Marvel en passant par Dragon Ball. Avec une marque aussi emblématique que Les Simpson, le potentiel créatif est immense
, tant au niveau du gameplay que des interactions amusantes attendues par la communauté.
Ce crossover pourrait ainsi devenir l'un des événements les plus populaires jamais organisés par Epic Games, marquant durablement les joueurs par son originalité et son immersion totale dans l'univers jaune de Springfield. Rendez-vous donc cet automne pour découvrir si Springfield deviendra le nouveau terrain de jeu incontournable des fans de Fortnite.
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