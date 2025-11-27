Une copie physique de Fortnite s'arrache à un prix totalement fou aux enchères

Qui aurait cru qu'un jeu free-to-play deviendrait un objet de collection inestimable ? Une copie scellée de la version physique originale de Fortnite vient de pulvériser tous les records lors d'une vente aux enchères, atteignant une somme astronomique qui dépasse l'entendement pour un titre pourtant accessible gratuitement.

Une relique de l'ère « Sauver le monde » de Fortnite

A graded physical copy of Fortnite just sold for $42,500 at an auction



With a perfect Wata 10 A++, it's the highest-graded copy of the game ever recorded pic.twitter.com/CriqIE9yb3 — Dexerto (@Dexerto) November 26, 2025

Un état de conservation exceptionnel

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Une flambée des prix spectaculaire

L'industrie du jeu vidéo nous réserve souvent des surprises, mais celle-ci est particulièrement ironique., vient de prouver qu'il pouvait aussi affoler le marché physique. Une copie scellée du jeu, datant de ses débuts, a trouvé preneur pour la somme vertigineuse deIl est facile d'oublier que. À l'origine, Epic Games présentait son projet comme une rencontre entre Minecraft et Left 4 Dead. C'était un jeu hybride mêlant tir, pillage et défense de tour, où des personnages au style cartoon dégommaient des zombies et éventraient des piñatas lamas. Cette version originale, axée sur le mode coopératif, avait bénéficié d'une distribution physique limitée en partenariat avec Gearbox en 2017,C'est précisément la rareté de ces copies physiques qui en fait aujourd'hui des objets de convoitise. La plupart des joueurs ayant acheté le jeu à l'époque l'ont ouvert pour y jouer, rendant les exemplaires encore sous blister extrêmement rares.L'exemplaire vendu n'était pas une boîte ordinaire traînant au fond d'un tiroir. Il s'agissait d', une note parfaite indiquant un état de conservation irréprochable. La description de l'enchère précisait d'ailleurs que « cette copie de Fortnite détient la note la plus élevée parmi toutes les variantes du rapport de population de Wata de septembre 2025. Bien que mieux connu comme une sortie numérique, Fortnite a également reçu une édition physique relativement limitée qui est initialement passée inaperçue. »Le jeu comportait également un autocollant « Storm Master Weapon Pack » sur la jaquette, ajoutant une touche d'unicité pour les collectionneurs pointilleux. Si le montant de 42 500 dollars peut sembler absurde pour un titre dont le mode principal est gratuit,Pour mettre ce chiffre en perspective, le précédent record pour une copie de Fortnite s'élevait à 13 750 dollars. Le bond est donc colossal. En analysant les ventes passées, on constate une volatilité extrême,, avant cette explosion soudaine. Sur eBay, la réalité est plus terre-à-terre, si certains vendeurs tentent de proposer des copies scellées à 10 000 dollars, elles ne trouvent pas preneur.Les copies ouvertes se vendent généralement autour de quelques centaines de dollars, prouvant que c'est bien l'état neuf et la certification officielle qui font la différence auprès des investisseurs fortunés.