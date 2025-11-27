Une copie physique de Fortnite s'arrache à un prix totalement fou aux enchères

Qui aurait cru qu'un jeu free-to-play deviendrait un objet de collection inestimable ? Une copie scellée de la version physique originale de Fortnite vient de pulvériser tous les records lors d'une vente aux enchères, atteignant une somme astronomique qui dépasse l'entendement pour un titre pourtant accessible gratuitement.
L'industrie du jeu vidéo nous réserve souvent des surprises, mais celle-ci est particulièrement ironique. Fortnite, le mastodonte du Battle Royale qui génère des milliards grâce à ses microtransactions virtuelles
, vient de prouver qu'il pouvait aussi affoler le marché physique. Une copie scellée du jeu, datant de ses débuts, a trouvé preneur pour la somme vertigineuse de 42 500 dollars
.
Une relique de l'ère « Sauver le monde » de Fortnite
Il est facile d'oublier que Fortnite n'a pas toujours été la machine à crossover que nous connaissons aujourd'hui
. À l'origine, Epic Games présentait son projet comme une rencontre entre Minecraft et Left 4 Dead. C'était un jeu hybride mêlant tir, pillage et défense de tour, où des personnages au style cartoon dégommaient des zombies et éventraient des piñatas lamas. Cette version originale, axée sur le mode coopératif, avait bénéficié d'une distribution physique limitée en partenariat avec Gearbox en 2017, juste avant que PUBG ne déclenche la fièvre du Battle Royale qu'Epic allait rapidement s'approprier
.
C'est précisément la rareté de ces copies physiques qui en fait aujourd'hui des objets de convoitise. La plupart des joueurs ayant acheté le jeu à l'époque l'ont ouvert pour y jouer, rendant les exemplaires encore sous blister extrêmement rares. C'est cette rareté qui a conduit à cette vente record rapportée par Dexerto, orchestrée par la maison Heritage Auctions
.
Un état de conservation exceptionnel
L'exemplaire vendu n'était pas une boîte ordinaire traînant au fond d'un tiroir. Il s'agissait d'une copie notée Wata 10 A++
, une note parfaite indiquant un état de conservation irréprochable. La description de l'enchère précisait d'ailleurs que « cette copie de Fortnite détient la note la plus élevée parmi toutes les variantes du rapport de population de Wata de septembre 2025. Bien que mieux connu comme une sortie numérique, Fortnite a également reçu une édition physique relativement limitée qui est initialement passée inaperçue.
»
Le jeu comportait également un autocollant « Storm Master Weapon Pack » sur la jaquette, ajoutant une touche d'unicité pour les collectionneurs pointilleux. Si le montant de 42 500 dollars peut sembler absurde pour un titre dont le mode principal est gratuit, il témoigne de la spéculation intense qui règne sur le marché du jeu vidéo rétro et moderne
.
Une flambée des prix spectaculaire
Pour mettre ce chiffre en perspective, le précédent record pour une copie de Fortnite s'élevait à 13 750 dollars. Le bond est donc colossal. En analysant les ventes passées, on constate une volatilité extrême, avec des enchères oscillant entre 1 500 et 2 500 dollars l'année dernière
, avant cette explosion soudaine. Sur eBay, la réalité est plus terre-à-terre, si certains vendeurs tentent de proposer des copies scellées à 10 000 dollars, elles ne trouvent pas preneur.
Les copies ouvertes se vendent généralement autour de quelques centaines de dollars, prouvant que c'est bien l'état neuf et la certification officielle qui font la différence auprès des investisseurs fortunés.
commentaire (0)