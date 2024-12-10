Un Ballon d'or et gagnant de la Coupe du Monde bientôt dans Fortnite ?

Vainqueur huit fois du Ballon d'or, Lionel Messi pourrait bientôt débarquer dans Fortnite.
L'un des joueurs les plus importants de sa génération, ayant remporté la quasi-totalité des trophées, dont 8 Ballons d'or, pourrait prochainement atterrir dans Fortnite
, le battle royale d'Epic Games.
Messi bientôt dans Fortnite, pour rejoindre Neymar ?
Alors que des rumeurs annoncent que l'Inter Miami souhaiterait reformer l'iconique trio de l'époque, la MSN (Messi, Suárez et Neymar), en tentant de faire signer Neymar (Messi et Suárez y sont déjà), l'Argentin pourrait lui débarquer dans un autre environnement, Fortnite
. Selon des informations partagées par le célèbre leaker HYPEX, Lionel Messi pourrait prochainement rejoindre l'univers de Fortnite
. Dans une publication sur Twitter, HYPEX a révélé cette possibilité accompagnée d'une image de la légende du football, suscitant l'excitation des fans.
Un nouvel ajout dans une lignée prestigieuse
Si cette rumeur se confirme, Messi rejoindrait d'autres stars du football déjà intégrées à Fortnite, comme Neymar, Harry Kane et Marco Reus
. Epic Games n'en est pas à sa première collaboration avec des figures sportives, et Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, serait un ajout logique et très attendu.
Ces rumeurs ne viennent pas de nulle part et devraient se confirmer, à moins que Epic Games ne change d'avis. Mais les dataminers ont récemment trouvé des références explicites à Lionel Messi dans le code de la dernière mise à jour de Fortnite. Parmi elles, les mentions « Lionel Messi » et « Streetwear Spark Messi », qui pourraient indiquer un skin exclusif et des cosmétiques associés.
Une collaboration majeure pour Epic Games, qui mettrait en avant un joueur très adulé, mais également très critiqué puisqu'une partie de la communauté de football considère, plus ou moins à raison, que ses derniers Ballons d'or ne sont pas justifiés. Quoi qu'il en soit, il en reste le recordman, avec huit trophées, ainsi que 2 Copa America, une Coupe du monde dont tous les Français se souviennent, mais aussi 4 Ligues des champions et 2 Ligue 1, lors de ses deux saisons en France. Il n'a, étrangement, pas remporté la Coupe de France.
Réponse dans quelques semaines pour savoir ce que Epic Games compte faire de Messi dans Fortnite
.
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