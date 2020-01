Twitter dévoile diverses statistiques liées aux jeux vidéo en 2019

Twitter étant l'un des réseaux sociaux les plus populaires du monde, de nombreux débats autour des jeux vidéo ont eu lieu cette année. La plateforme de microblogging propose un retour sur cette année 2019 en partageant différents classements.

Les jeu les plus mentionnés :

Fate/Grand Order Fortnite Final Fantasy Identity V Granblue Fantasy Ensemble Stars Monster Strike PUBG Minecraft Super Smash Bros.

Les événements jeux vidéo les plus populaires :

E3 2019 Tokyo Game Show 2019 The Game Awards 2019 Paris Games Week FGO Fest Gamescom 2019 BlizzCon 2019 TwitchCon 2019 Tokaigi Game Party Tokyo 2019 PAX East 2019

Les événement esport les plus populaires :

LoL Worlds 2019 EVO 2019 Fortnite World Cup 2019 The International 2019 The Overwatch League 2019 Finals IEM Katowice CS:GO Major Call of Duty World Championship LoL MSI 2019 CWL Anaheim CWL Miami

Les personnalités ayant suscités le plus d'interactions :

Ninja (@Ninja) ElRubius (@Rubiu5) Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) Tfue (@TTfue) CourageJD (@CouRageJD) Nadeshot (@Nadeshot) Pokimane (@pokimanelol) TimTheTatman (@timthetatman) Dr Lupo (@DrLupo) Dr. Disrespect (@drdisrespect)

Les pays ayant émis le plus de tweet en rapport avec les jeux vidéo :

Japon États-Unis Corée du sud Thaïlande Brésil France Grande Bretagne Indonésie Espagne Philippines

Les équipes esport les plus mentionnées :

FaZe Clan G2 Esports Cloud9 Fnatic 100Thieves Team Liquid Team SoloMid Flamengo MAD Lions (Anciennement Splyce) OpTic Gaming

dans lequel des millions de personnes partagent leurs avis ainsi que leur vie sur cette plateforme. Bien évidemment, de nombreux tweets émanent de la communauté des joueurs.Et. Nous retrouvons les jeux ayant suscité le plus de discussion, les équipes esports les plus populaires ou encore les événements de jeux ayant suscité le plus d'attention et les pays ayant émis le plus de tweets en lien avec les jeux vidéo. Twitter indique également que les conversations vidéoludiques ont été très tendance cette année, avec près de 1,2 milliard de tweets, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente.Le jeuobtient, pour la seconde année consécutive, le titre de jeu le plus mentionné de l'année sur Twitter, juste devant Fortnite.