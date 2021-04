Trouver les personnages en lien avec le football, défi Neymar

Parler à un personnage en lien avec le football dans Fortnite

Accomplir des quêtes des personnages en lien avec le football

Depuis ce 27 avril, tous les joueurs étant en possession du Passe de combat de la saison 6 depeuvent tenter de récupérer gratuitement la, ses variantes et ses accessoires. Pour cela, plusieurs petits défis leur sont demandés. Certains d'entre eux, trois pour être plus précis, vous demanderont de partir à la rencontre de. Nous vous expliquons où trouver ces personnages et comment faire.Si vous savez où chercher, ce défi sera assez simple. Vous n'avez qu'à trouver. À l'heure où nous écrivons ces lignes, trois personnages peuvent être utilisés pour valider le défi, que nous trouvons à Holly Hedges, Pleasant Park et Dirty Docks. Sur place, vous ne manquerez pas de les distinguer, étant donné qu'un but est proche d'eux.Pour valider cette quête, vous n'avez qu'à vous en approcher et lui parler. Comme toujours lorsqu'on s'approche d'un PNJ, une bulle est visible sur la minimap. Vous pouvez utiliser la carte ci-dessous pour les localiser plus facilement.Maintenant que vous savez où, vous allez devoir accomplir respectivement trois et cinq quêtes pour valider les deux défis suivants. Rien de très difficile ici, puisqu'il vous suffit d'aller parler à l'un des trois personnages et de choisir une quête à effectuer, comme avec n'importe quel autre PNJ. Réitérez l'opération autant de fois que nécessaire pour valider les deuxième et troisième défis concernant Neymar.Une fois que cela est fait, vous débloquerez la tenue du joueur du PSG et pourrez passer à la suite, qui, encore une fois, n'a rien de très compliqué.