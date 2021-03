Trouver le voleur, quêtes de Tarana (défis de la Flèche)

Trouver le voleur dans Fortnite

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Tarana, qui est au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant deÀ présent, vous allez devoir mettre la main surpour poursuivre vos aventures. Vous allez devoir prendre la direction de, à l'est de la Flèche, et trouver un certain, qui est ce fameux. En règle général, il se balade dans l'un des bâtiments au nord du lieu-dit, à l'étage. Si vous ne le trouvez pas, faites le tour des constructions et soyez attentifs, dès que vous êtes proche de lui, en plus de l'entendre marcher, vous verrez le signe des PNJ (un rectangle blanc avec trois petits points).Une fois Raz trouvé, allez lui parler et cliquez sur l'option « La Flèche » afin de valider le défi.Notez que de nombreux joueurs cherchent actuellement le voleur, ce qui pourrait vous demander de vous défendre rapidement. N'hésitez pas à chercher une arme dès que vous atterrissez à Colossal Crops, pour éviter de mourir bêtement.Vous trouverez ci-dessous l'