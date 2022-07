Trouver la porte secrète derrière la grande salle à Shuffled Shrines, défi Indiana Jones

Trouver la porte secrète derrière la grande salle à Shuffled Shrines

Lessont toujours de la partie pour cette, que ce soit les classiques, mais aussi les spéciaux, avec ceux destinés àEn les validant, vous pourrez récupérer des skins spéciaux, dont la tenue de l'archéologue (et une variante). Ces défis ne sont pas bien compliqués, mais certains joueurs auront probablement besoin d'aide, notamment pour valider le défi vous demandant deCe défi est rendu compliqué par les étapes qu'il est nécessaire de suivre avant de le terminer, mais aussi par le nombre de joueurs présents sur place. De fait, il va être assez difficile de le valider dans les heures qui suivent sa sortie.En bref, sachez que vous allez devoir. Il va falloir retenir la couleur et ensuite se rendre au centre du lieu (Shuffled Shrines) pour rétablir l'ordre des couleurs sur les quatre pierres visibles. La tâche est rendue encore plus difficile par le fait que les couleurs changent lors de chaque partie et qu'elles diffèrent également entre chaque joueur.Pour l'emplacement des pierres, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessus, laquelle montre les quatre emplacements. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mémoriser l'ordre pour modifier les quatre pierres au centre de Shuffled Shrines. Faites attention aux autres joueurs qui n'hésiteront pas à vous tuer.Si vous ne vous êtes pas trompé, alors la porte secrète va s'ouvrir et le défi sera validé.