Trouver Jonesy originel, quête de la Flèche

Trouver Jonesy originel

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Jonesy, qui est également au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant deCette étape est probablement la plus simple de cette série de quêtes consacrée à. La quasi-totalité des joueurs sait où trouver le, notamment parce qu'il se trouve dans l'une des villes les plus populaires : Pleasant Park.Pour, il suffit donc de se rendre dans le lieu-dit, et plus précisément à son nord. Le PNJ se trouve toujours dans la maison dans la maison au nord-ouest, qui fait le coin de la rue. Lorsque vous serez face à lui, vous n'avez qu'à lui parler pour valider le défi.Attention cependant, la deuxième partie vous demandera de, c'est pourquoi il est fortement conseillé de venir lui parler en étant équipé d'armes assez lourdes, pour vous défendre, mais aussi un shield à 100 %. Son fusil primitif épique ne vous fera pas de cadeau lorsque le duel sera lancé.Il est possible que vous ne le trouviez pas au début, dans les jours qui suivent sa sortie, puisque de nombreux joueurs voudront valider ces défis et auront donc tué le. Il faudra alors répéter l'opération, jusqu'à ce que vous puissiez le faire.