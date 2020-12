Trouver des indices à Pleasant Park, Holly Hedges et Lazy Lake, défi saison 5

Où trouver les indices dans Fortnite ?

Indice de Pleasant Park Rendez-vous dans la partie sud-ouest de la ville. Entrez dans la maison grise et montez à l'étage pour vous rendre dans la petite pièce bleue.

Indice à Holly Hedges Rendez-vous à l'extrême sud-ouest, dans un petit bâtiment où diverses choses sont stockées à l'intérieur.

Indice à Lazy Lake Entrez dans la maison bleue tout au nord de la ville, puis dirigez-vous vers le sous-sol. Vous y trouverez le troisième et dernier indice.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deLorsque vous souhaiterez valider ce défi, qui vous demandera de vous rendre dans trois lieux bien précis, vous n'allez rien avoir à faire d'autre que chercher ces indices. Lorsque vous serez dans ces lieux, vous devrez vous en approcher pour les trouver et ainsi réussir le défi.Ci-dessous, nous vous expliquant en quelques mots où se cachent les indices :Notez que l'ordre n'a aucune importance pour la complétion du défi, et qu'il peut être validé en plusieurs parties.Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous pour localiser rapidement et facilement les trois lieux à visiter pour trouver des indices à Pleasant Park, Holly Hedges et Lazy Lake.