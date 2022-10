Toucher un adversaire pendant que la piste lupine est active, défi Cauchemars 2022

Toucher un adversaire pendant que la piste lupine est active

Comme vous l'aurez remarqué suite à la publication de la mise à jour 22.20 de, de nouveaux défis sont apparus avec l' événement Fortnitemares, francisé en Fortnite : Cauchemars . Bien que peu difficile, étant donné qu'il s'agit essentiellement de nouvelles choses assez faciles à prendre en main, il est possible que vous ne sachiez pas exactement quoi faire pour les valider. Pas de panique, nous vous expliquons tout. Ici, nous allons vous aider pour valider le défi vous demander deCe défi peut paraître difficile étant donné quen'est pas forcément quelque chose connue de tous les joueurs. Sachez que cela a été ajouté dans la mise à jour 22.20 du 18 octobre et des autels permettent d'obtenir des griffes de hurleur. Ces griffes, et ces pistes vous serviront pour valider le défi qui nous intéresse ici.Le plus simple est de vous rendre à(voir la carte ci-dessous pour les emplacements). Si vous avez de la chance, un joueur sera proche de vous une fois que vous avez dansé sur l'autel (ce qui active la piste lupine) et vous n'aurez plus qu'à lui infliger des dégâts dans la foulée.Sinon, une fois que vous avez les griffes de hurleur,. Il suffit pour cela d'appuyer sur la touche pour viser (clic droit sur PC, R2 sur PlayStation ou RT sur Xbox, par défaut). Vous avez donc deux solutions pour valider ce défi et récupérer les 15 000 XP.Vous pouvez retrouver tous les défis de Fortnite Cauchemars 2022 dans ce guide dédié