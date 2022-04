Toucher le char d'assaut d'un adversaire avec un pistolet en étant accroupi, défi semaine 6

Toucher le char d'assaut d'un adversaire avec un pistolet en étant accroupi

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLes, sont de plus en plus nombreux sur le champ de bataille. Nous en trouvons actuellement huit, ce qui augmente les chances de valider ce défi assez rapidement. La première étape est de(quel qu'il soit). Ensuite, vous devrez vous diriger vers l'une des zones qui abritent un char d'assaut, et espérer qu'aucun autre joueur ne l'ait réquisitionné avant vous.Lorsque vous serez devant un char d'assaut, vous n'aurez donc plus qu'à tirer, tout en étant accroupi, avec votre pistolet. Il faut, au total, infliger 200 points de dégâts. Essayez d'être rapide et de tirer vos balles avant que l'adversaire ne vous voie et tente de vous tuer. Vous pouvez retrouver ci-dessousUne fois le défi réussi, vous obtiendrez 20 000 XP de saison.