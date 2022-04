Tomber d'au moins dix étages sans subir de dégâts, défi semaine 5

Comment tomber d'au moins dix étages sans subir de dégâts ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour valider ce défi, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, vous rendre à Daily Bugle et utiliser la tyrolienne la plus élevée, et vous éjecter en chemin. Cela devrait pour permettre de. Sinon, vous pouvez également utiliser une grenade à onde de choc, en étant déjà sur un bâtiment élevé, pour faire une chute longue sans subir de dégâts.Enfin, si vous jouez en mode constructions, vous pouvez construire une structure au-dessus de l'eau, et sauter dedans. Vous pouvez également essayer les toiles de Spider-Man, présentes un partout sur l'île, qui devraient fonctionner pour valider ce défi (ou construire une rampe dix étages au-dessus de celle-ci). En bref, il existe plusieurs possibilités, mais la plus sûre et efficace semble être les tyroliennes en hauteur.