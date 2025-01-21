Tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée, défi Fortnite saison 1 chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 17h08
Tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée est un défi de la semaine 7 de la saison 1 de Fortnite chapitre 6. Retrouvez nos astuces pour le valider.
Tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée, défi Fortnite saison 1 chapitre 6
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite ne déroge pas aux fameuses quêtes, qui sortent toutes les semaines et demandent aux joueurs d'effectuer quelques actions sur le champ de bataille, dans le but de récolter de l'XP. Cette expérience sert à gagner des niveaux, pour obtenir des étoiles qui débloquent des récompenses du Passe de combat, dans lequel nous retrouvons moult cosmétiques, mais aussi des V-bucks. Même si ces quêtes sont plus faciles qu'auparavant, certaines restent compliquées pour les joueurs, notamment celle qui demande de tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée.

Tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée dans Fortnite

Ce défi peut paraître difficile puisque l'énoncé est particulièrement intriguant. Après tout, qu'est-ce que la distance cumulée dans Fortnite ? Non, ce n'est ni un lieu, ni un bâtiment. En réalité, tout est très, très facile et il ne faut pas se compliquer les choses, en réfléchissant trop.

Le défi vous demandera d'infliger des tirs dans la tête, et la distance entre vous et la cible sera cumulée, le but étant d'atteindre 150 mètres. En bref, vous devrez infliger un total de tirs dans la tête de 150 mètres de distance, en cumulant tous les tirs réussis. 

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Vous l'aurez donc compris, le défi qui vous demande de tirer dans la tête de joueurs depuis la distance cumulée dans Fortnite est relativement simple, et vous devrez le valider en quelques minutes à peine, si vous êtes plutôt bons à la visée. 

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Vous pouvez découvrir tous les autres défis de la semaine 47 de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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