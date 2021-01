Signaler les copains du corail, défi semaine 6

Signaler les copains du corail dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deSi l'intitulé du défi peut laisser penser que celui-ci est assez complexe, rassurez-vous. Pour, qui étaient déjà présents dans Fortnite il y a quelques saisons, vous allez devoir prendre la direction de Coral Castle, au nord de l'île. Sur place, il faudra se rendre au centre du lieu-dit, avec la structure où deux escaliers surplombent un couloir (voir image d'en-tête).Sur place, vous allez devoir monter l'un des escaliers et trouverez, sur une rambarde, six coquillages, des conques pour être plus précis, dans lesquelles il faudra souffler (simplement en appuyant sur la touche indiquée), afin de valider le défi. Lorsque vous soufflerez dedans, un son sera émis, permettant de «».Il semble qu'il faille souffler dans ces six conques pour que le défi soit validé. Vous pouvez retrouver l'emplacement exact sur la carte ci-dessous.