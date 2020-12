Se cacher dans un Neigionnaire furtif, défi Opération Chute de neige

Comment se cacher dans un Neigionnaire furtif dans Fortnite ?

Où trouver un Neigionnaire furtif ?

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En plus des défis hebdomadaires, Epic Games a pris pour habitude de lancer des événements temporaires, notamment pour célébrer certaines choses, comme la fin d'année. C'est ainsi qu'est né l'événement Opération Chute de neige, qui promet d'offrir moult récompenses aux joueurs, mais aussi de l'XP. L'un des défis vous demandera de vousNous vous expliquons comment faire et où les trouver.Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez tout d'abord que lessont similaires à de grands bonshommes de neige. Vous n'aurez donc aucun mal à les localiser lorsque vous serez à côté d'eux.Pour le défi, vous allez devoir vous cacher dans un de cesdans trois parties différentes, ce qui vous demandera donc de répéter l'opération. Nous vous conseillons d'ailleurs de vous rendre en Foire d'empoigne pour valider le défi. Lorsque vous serez proche de ces, vous n'aurez qu'à appuyer sur le touche indiquée (E sur PC, « carré » sur PlayStation et « X » sur Xbox par défaut) pour vous cacher dedans. Un défi somme toute assez simple, donc.Pour trouver ces, vous n'aurez pas à chercher très longtemps, puisque nous en trouvons de nombreux sur la carte de Fortnite. Qui plus est, ils sont souvent par deux ou trois, ce qui limite les chances de les voir être utilisés par un autre joueur avant vous. Gardez tout de même à l'idée que vos adversaires peuvent les détruire, ce qui vous rendra la tâche un peu plus compliquée.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué, avec le maximum de précision possible, plusieurs zones où au moins unest disponible sur notre carte ci-dessous. Vous l'aurez deviné, ces derniers étant des bonshommes de neige, ils ne se trouvent que dans la partie sud-est de l'île.Notez que vous pouvez également trouver des Neigionnaires furtifs dans des coffres, que vous pouvez utiliser pour ensuite vous cacher dedans.