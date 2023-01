Se cacher dans plusieurs buissons lancés soi-même, défi Fortnite ça balance pas mal

Comment se cacher dans plusieurs buissons lancés soi-même dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le mardi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera de vousL'intitulé de ce défi peut poser question, étant donné que. Toutefois, un nouvel item a été ajouté au battle royale il y a peu, qui permet de faire apparaître un buisson en la lançant. Il suffit donc d'utiliser cet objet deux fois, en se cachant ensuite dans le buisson fraichement lancé, pour valider ce défi.La plus grosse problématique, et vous en conviendrez, sera de trouver cette fameuse bombe. La bonne nouvelle est que nous pouvons l'obtenir via les coffres ou même en trouver au sol, en ayant de la chance. Sinon, vous pouvez très bien éliminer un ennemi qui en avait en sa possession. Mais là encore, l'aléatoire est de mise. Dans tous les cas, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour mettre la main surSi vous souhaitez le valider aussi vite que possible, n'hésitez pas à utiliser la bombe tout de suite. Sinon, vous pouvez la conserver pour la fin de la partie et mettre toutes les chances de votre côté afin de remporter la Victoire Royale.