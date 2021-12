Se cacher 10s dans un bonhomme furtif à moins de 25 m d'un adversaire, défi Fête Hivernale 2021

Comment se cacher dans un bonhomme furtif à moins de 25 m d'un adversaire

Une nouvelle série de défis est disponible pour les joueurs deà l'occasion des fêtes de fin d'année. Cela n'est pas réellement étonnant, étant donné qu'Epic Games organise toujours un événement à cette période de l'année. Pour 2021, c'est le retour de laet de tout ce que cela implique. Chaque jour, vous devrez réaliser une petite quête pour obtenir de belles récompenses. Le onzième défi de cette fête demande deSi vous êtes un ancien joueur de, vous devriez savoir comment valider ce défi sans trop de problèmes. Sinon, sachez que vous avez deux solutions. La première est la plus simple : se rendre dans un lieu où nous trouvons despour vous cacher dedans et attendre un adversaire ou directement aller en chercher un. Cependant, cela peut prendre du temps et donc être assez fastidieux.La deuxième option n'est guère plus rapide, mais elle vous donnera plus de possibilités. Il s'agit de miser sur la chance et obtenir unen fouillant un coffre ou en tant que butin au sol. Cela ne pourrait vous prendre que quelques secondes, comme plusieurs minutes.Dans tous les cas, selon l'option que vous avez choisie, nous vous indiquons deux lieux dans lesquels vous trouverez desà coup sûr, sur notre carte ci-dessous. Notez que vous pouvez bien évidemment vous déplacer en étant caché, ce qui suggère que la première solution peut rester la meilleure.Une fois que vous serez resté 10 secondes à moins de 25 mètres d'un adversaire, vous validerez le défi et obtiendrez 18 000 XP de saison.