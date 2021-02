Se baigner dans le bassin violet de Steamy Stacks, défi semaine 13

Où se trouve le bassin violet de Steamy Stacks ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deL'intitulé du défi peut prêter à confusion, surtout pour celles et ceux n'ayant pas une grande expérience de Fortnite, mais ne vous inquiétez pas, ce défi se valide rapidement et simplement. Vous allez devoir prendre la direction de, au nord-est de la carte. Cependant, vous n'allez pas devoir vous rendre vers les réacteurs, qui possèdent des bassins avec un liquide violet, mais dans un bâtiment à l'est du lieu dit.Plus précisément,(celui avec un 2 inscrit sur ses murs), dans la pièce centrale. Vous ne devriez pas avoir de mal à le louper, puisque celui et imposant et la couleur du liquide attire notre regard. Vous baigner quelques secondes suffit amplement pour valider le défi.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous l'Une fois le défi réussi, vous débloquerez 20 000 XP pour votre Passe de combat.