Scanner un serveur dans un poste de surface, défi semaine 13

Scanner un serveur dans un poste de surface

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deContrairement aux autres défis de cette semaine, celui-ci est un peu plus complexe, notamment parce qu'il n'est pas forcément évidement de savoir ce qu'est, ni comment le scanner. C'est pourquoi nous vous donnons toutes les clés pour le réussir facilement et rapidement.Dans un premier temps, il faut savoir que lesne sont pas très courants et sont assez bien cachés dans les bâtiments. Nous en retrouvons par exemple un au Colossal Coliseum, mais d'autres sont disponibles, à Stealthy Stronghold ou Hunter's Haven par exemple. Nous vous recommandons cependant Colossal Coliseum, puisque deux se trouvent côte à côte, ou celui à Hunter's Haven, puisqu'il suffit de suivre les escaliers.Deuxièmement, il faut savoir que cessont extrêmement bien cachés, et que vous allez devoir descendre de nombreuses marches d'escalier avant de les trouver, puisqu'ils sont tous dans des sous-sols. Notez qu'ils ne sont pas forcément dans une pièce spéciale, comme celui de Hunter's Haven.Si vous souhaitez les trouver rapidement, nous vous avons indiqué leur emplacement sur notre carte ci-dessous.